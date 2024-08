Catania barche ancorate a pochi metri dalla costa | raffica di sanzioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024) La Polizia di Stato – Squadra Volanti – Moto D’Acqua dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – ha sanzionato numerosi diportisti per aver ancorato amettendo in pericolo i bagnanti. L’attività di prevenzione della Polizia L’attività svolta è prevalentemente di tipo preventivo e la presenza della Polizia scoraggia i comportamenti illeciti dei diportisti, ma sono state contestate anche infrazioni al codice della navigazione ed al regolamento dell’area marina protetta di Acitrezza. Più diportisti sono stati sanzionati perché hanno ancorato troppo vicino alla riva creando un pericolo per i bagnanti; alcuni hanno addirittura ancorato a ridosso degli stabilimenti balneari tanto da far attivare i bagnini che hanno subito contattato la Polizia di Stato.