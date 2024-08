Biasin | Chiesa potrebbe avere un senso nell’Inter inzaghiana Una previsione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Fabriziosi è espresso in merito all’ipotesi di un suggestivo approdo di Federicoall’Inter. Esclusa l’idea di uno scambio con Davide Frattesi. IL RAGIONAMENTO – Quello di Federicorappresenta uno dei principali intrighi in questa sessione estiva di calciomercato, con Juventus e Inter al centro delle discussioni. Il calciatore italianoapprodare al club meneghino in estate, non questa la prossima, quando scadrà il suo contratto con i bianconeri. Sul punto si è espresso Fabrizio, che ha escluso l’idea di uno scambio con Davide Frattesi e ha esposto un punto di vista differente rispetto a quello di chi non crede che il toscano possa integrarsi nel sistema interista: «Mi è stato escluso categoricamente un possibile scambio con Frattesi. Può interessare solo nel caso in cui dovesse divenire un parametro zero.