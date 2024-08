Banale offensiva e per niente laica | Susanna Tamaro smonta la retorica dell’inclusività delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) “La rappresentazione fintamente audace di Parigi è il sigillo di una società che ha totalmente perso la concezione del bene e del male e si è smarrita in una pericolosa deriva moralistica“. A scriverlo è statain un lungo articolo sul Corriere della Sera nel quale ha commentato la cerimonia di aperturadi Parigi, spiegando perché è stata un “offensivo e ideologico ritobanalità”. Cosa c’entra “un uomo barbuto in guepière sadomaso” con lo spirito olimpico? “Mi sono collegata tardi e la prima immagine che ho visto è stata quella di un uomo barbuto fasciato in una guepière sadomaso che avanzava su una passerella seguito via via da altri artisti fluidi che si dimenavano sopra l’effige luminosa della Comunità Europea.