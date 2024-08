Azzurri ancora in rodaggio Becattini può sorridere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Terranuova si conferma bestia nera della Sangiovannese. Che sia un’amichevole, come nel caso di sabato, o una gara ufficiale la truppa biancorossa negli ultimi anni ha sempre avuto la meglio suglie anche nella prima sgambatura del nuovo anno giocata in notturna al Matteini i ragazzi di, tornati lo scorso giugno in serie D, hanno battuto in rimonta la truppa di Bonura per 2-1. La serata per la Sangiovannese era partita anche bene, dopo 10’ si è infatti registrato il vantaggio di Nannini e compagni grazie a Nieri che ben beccato dalla destra da Pertici, su velo di Rotondo, è stato abile a battere all’angolino l’ ex Francesco Timperanza.