Una Vigor imballata sconfitta dal Francavilla

(Di domenica 4 agosto 2024)a due facce nel test casalingo perso 1-2 contro la Virtusnel primo tempo, più sciolta nella ripresa, tuttavia Clementi ha potuto cogliere annotare spunti utili ed interessanti. Parte molto bene la squadra ospite tant’è che in meno di 10 minuti trova il gol che sblocca la partita: Lanzolla, nel cuore dell’area, stacca di testa e non lascia scampo a Roberto. I ragazzi di Ginestra viaggiano a passo più spedito, ottima padronanza nel giro palla e una discreta imprevedibilità. Una manciata di minuti più tardi Tomba commette fallo in area, il successivo ed inevitabile rigore viene trasformato da Sosa. Uno 0-2 che fotografa in maniera chiara l’andamento della prima frazione saldamente nelle mani della Virtus. Il primo squilloino è di Gonzalez che dalla distanza manda alto sopra la traversa, al termine di un’azione ben orchestrata.