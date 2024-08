Turismo la stagione è decollata | Luglio ok agosto ancora meglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Arrivati al primo weekend di, in riviera si tira un primo bilancio di metà. Dopo un inizio condizionato negativamente dal meteo ballerino in maggio e giugno ed in cui si è lavorato a singhiozzo nei fine settimana, adesso la musica è decisamente cambiata. Le prolungate serie di giornate di bel tempo con il caldo africano, hanno avuto il potere di cambiare decisamente la tendenza nei due mesi più importanti, appunto quelli di. Paola Batani del Grand Hotel Da Vinci, vede unain netta ripresa: "ha dato soddisfazioni e di fatto in questo mese è partita l’estate. Le belle giornate e il caldo hanno indotto molti a prenotazioni all’ultimo minuto e noi siamo contenti.