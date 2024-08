Trattori continua la frenata | Servono incentivi pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) di Marco Principini BOLOGNA È in difficolta il settore delle macchine agricole, che in Emilia-Romagna e nelle Marche vanta diverse imprese produttrici. Infatti i dati relativi al mercato nei primi sei mesi dell’anno, elaborati dall’associazione di categoria, FederUnacoma, sulla base delle registrazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermano la contrazione già segnalata in occasione dell’assemblea annuale della Federazione, tenutasi lo scorso 25 giugno a Zola Predosa (Bologna). La flessione delle vendite, che prosegue da oltre due anni dopo il picco di vendite registrato nel 2021, ha interessato tutte le principali tipologie di macchine. Rispetto al primo semestre del 2023, spiega una nota, le trattrici sono calate del 17,3% in ragione di 8.363 unità registrate, mentre le mietitrebbiatrici hanno segnato -38,7% con 173 mezzi immatricolati.