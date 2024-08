Tennis chi vincerà la finale delle Olimpiadi? Djokovic | Non sono io il favorito Alcaraz | Le finali si vincono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Era lapiù attesa e sarà effettivamente l’atto conclusivo del torneo dimaschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Carloscontro Novak. In rigoroso ordine alfabetico. Il giovane spagnolo contro la leggenda serba. Il vincitore di Roland Garros e Wimbledon uno dietro l’altro. Il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam. Uno scontro che incendierà (sportivamente parlando, sia ben chiaro) in Roland Garros. Il classe 2003 che vuole proseguire nel suo “magic moment”. Il nativo di Belgrado, invece, vuole rifarsi dopo la sconfitta ai Championships, mantenendo i piedi ben saldi al terreno. “Non mi considero il, perché Carlosha dimostrato di essere il miglior giocatore al mondo in questo momento. “Ha vinto il Roland Garros e Wimbledon, dove mi ha battuto inabbastanza nettamente.