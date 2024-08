Serie D United ecco Gaffuri dall’Atalanta E c’è il ritorno di Napolitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Ancora un rinforzo in difesa per loRiccione. Il club del presidente Cassese, che ieri è rientrato alla base, dopo più di qualche giorno di ritiro ad Alfero, si è assicurato Metash. Terzino sinistro, nato nel 2006 in Etiopia, arriva alloin prestito, club in cui è cresciuto fino a disputare il campionato Under 17., che già si allena agli ordini di mister Beoni, nella stagione scorsa si è trasferito a titolo temporaneo all’Ascoli, giocando un ottimo campionato di Primavera 2. Nel suo curriculum anche due presenze nella nazionale italiana Under 16. Un volto nuovo e unper la formazione biancazzurra che debutterà in Coppa Italia domenica 25 agosto nelle Marche, in casa del Castelfidardo. I biancazzurri, infatti, hanno appena detto bentornato a Gesualdo