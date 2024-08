Parigi 2024 tennis Djokovic vince l’oro e scoppia in lacrime | Sono sotto shock VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Novakha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di, nel torneo di singolare maschile, superando in finale Carlos Alcaraz per 7-6(3), 7-6(2). Ilta serbo ha conorato uno dei sogni della sua carriera all’età di 37 anni, dimostrando la sua grandezza in un palcoscenico che gli ha dato tanto anche a livello Slam come il Philippe Chatrier. Immediatamente dopo il match point,non ha trattenuto la commozione e ha pianto guardando il cielo di. Di seguito le sue parole ai microfoni di Eurosport: “Abbiamo giocato quasi tre ore, è stata una battaglia incredibile. Onestamente, quando ho chiuso l’ultimo colpo è stato l’unico momento in cui ho pensato ‘vinco’. Lui non mollava mai, ho giocato il mio miglior. Credo sia stato giusto che entrambi i set siano terminati al tie-break, ho giocato bene quando contava.