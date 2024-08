Olimpiadi grande successo per Marcell Jacobs | di nuovo finale!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Parigi –, il campione olimpico in carica, si è qualificato per ladei 100 metri alledi Parigi 2024. Nella seconda semiha conquistato il terzo posto con un tempo di 9”92, la sua miglior prestazione stagionale. Questo tempo gli ha permesso di accedere allacome ripescato. Risultati delle semifinali Nella seconda semiè stato preceduto dal sudafricano Akani Simbine, che ha ottenuto un tempo di 9”87, e dal botswano Letsile Tebogo, con 9”91. Nonostante non sia riuscito a piazzarsi nei primi due posti, il tempo diè stato sufficiente per garantire all’azzurro l’accesso alla. Nella prima semi, Chituru Ali non è riuscito a qualificarsi, terminando al settimo posto con un tempo di 10”14.