Musiche di Mozart e Rossini ai Notturni alle Conserve

(Di domenica 4 agosto 2024) Cesenatico ospita un appuntamento della rassegna dei. Nel cuore del borgo dei pescatori, in piazza delle, martedì21 sul palco si esibirà il terzetto formato da Luca Troiani al clarinetto, Davide Salvi alla fisarmonica e Gabriele Falchieri alla chitarra. Saranno proposti dal vivo alcuni dei maggiori brani di Monti,, Korsakov, Aranjuez, sino ad arrivare a Murena e Casadei, in un tour sonoro che abbraccia diverse epoche e paesi. L’ingresso è libero e le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando allo 0547 79274. Il successivo appuntamento deiè in calendario il 13 agosto, quando ci sarà invece una serata che guarda ad oriente e ad un spaccato della sua filosofia, in compagnia del quartetto Yugen.