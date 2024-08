Medio Oriente media | L’Iran potrebbe attaccare domani Palestinese accoltella civili israeliani a Holon

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 agosto 2024 – E' sempre più alta la tensione indopo l'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Israele attende la reazione dell'Iran e, secondo i, la riprova di un imminente attacco sarebbe che si registrano alterazioni nel funzionamento del Gps, così come avvenne quattro mesi fa quando l'Idf ne annunciò il blocco in concomitanza del lancio di droni e missili da Teheran. I servizi segreti di Usa e Israele ipotizzano che la rappresagliaavvenire, riferisce il sito di informazioni americano Axios. Nell'articolo vice ricordato che il generale Michael Kurilla, responsabile delle forze Usa nella regione, è giunto nell'area con l'obiettivo di mobilitare una coalizione internazionale analoga a quella dello scorso aprile in occasione del precedente attacco programmato da Teheran in risposta a un'altra azione israeliana.