Legge 3 2012 | chi sono i professionisti del sovraindebitamento e come possono aiutarti 

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel panorama economico attuale, l’incubo delcolpisce un numero sempre maggiore di italiani – secondo il Rapporto Nazionale sul, 1 famiglia su 4 è a rischio povertà assoluta. Questa condizione spinge sempre più persone in una spirale di incertezza finanziaria che, purtroppo, si riflette nella vita familiare e personale con conseguenze devastanti. In questo contesto, cideiche si impegnano a fornire un aiuto concreto per superare le difficoltà finanziarie causate dalsfruttando le opportunità offerte dalla3/le cui procedureoggi inserite nel Nuovo Codice per la Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Attraverso un approccio chiaro e trasparente, questa realtà ad oggi ha aiutato più di 240 famiglie a liberarsi dalla morsa del debito.