La Lunga Discesa | un racconto a fumetti per spezzare la catena della violenza

(Di domenica 4 agosto 2024) La prima regola è: non piangere. Le emozioni non vanno mai palesate, ma tenute dentro finché non esplodono nella rabbia più cieca. La seconda regola è il silenzio: silenzio che vuol dire omertà di fronte alla polizia ma che diventa anche lo strumento per rendere le tue prossime mosse imprevedibili da parte dei rivali. La terza e ultima regola è: vendicarsi sempre. Nonostante i dubbi, nonostante le incertezze. Vendicarsi sempre. Nonmai lafin quando tu stesso non ti ritroverai ad esserne vittima, e a perpetuare la maledizione su chi lascerai dietro di te a soffrire. L’aspetto più reale e angosciante di queste tre spietate regole, intorno alle quali gira il graphic novel tratto dal romanzo Ladi Jason Reynolds, è che potrebbero essere applicate ovunque.