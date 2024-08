Italia-Olanda in tv quarti pallanuoto femminile Olimpiadi Parigi 2024 | data e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per idi finale didelledi. Il Setterosa di Carlo Silipo, che ha chiuso al terzo posto il girone B, torna in acqua per crescere ancora e aggiudicarsi questa prima sfida da dentro o fuori. Le azzurre devono vedersela con la compagine olandese, seconda classificata nel girone A con una sola sconfitta incassata ai rigori. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per martedì 6 agosto (in via di definizione) nella vasca della Paris La Defense Arena. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.