Impresa Errani-Paolini vincono l’oro alle Olimpiadi 2024 | battute al super tie break le russe sotto bandiera neutrale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Sarae Jasminenel doppio femminiledi Parigi, al termine di un avvincente match contro le, Andreeva e Shnaider. Una medaglia e un oro storico per il tennis italiano, il primo per i nostri colori nella disciplina, che si aggiunge al bronzo di Musetti conquistato ieri e a quello di Uberto de Morpurgo 100 anni fa. Una gara intensa che alla fine del primo set ha vistochiedere l’intervento dei medici per un problema all’inguine, che però non ha fermato le azzurre. Nel secondo set hanno conquistato due, più il game in finale con lein battuta. Altiele italiane si sono portate dueavanti e hanno tenuto il vantaggio fino al 10-7 finale.