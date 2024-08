Fiorentina-Montpellier 2-1 Ikoné-Bianco in gol Viola ok davanti a 1 500 tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Firenze, 4 agosto 2024 - Torna alla vittoria lain amichevole. AlPark i ragazzi gigliati superano ilper 2-1 grazie ai gol di. Nel mezzo un eurogol di Mousa. Palladino dà continuità a quella che - almeno a oggi - sembra essere latitolare. O comunque dovrebbe essere molto vicina a esserlo, al netto dei recuperi che pian piano torneranno utili, come quelli di Quarta e Beltran. Out Pongracic dopo il problemino fisico accusato in Inghilterra,a Terracciano trovano posto Comuzzo, Ranieri e Biraghi. Sulle corsie laterale Dodo e Parisi, con Mandragora e Barak in mediana. Alle spalle di Kean agisconoe Sottil., le foto dell'amichevole Il primo tempo inizia su ritmi non esaltanti. Il caldo e la preparazione si fanno sentire, ma è comunque a voler fare la partita.