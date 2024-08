Dopo gara Formisano | Avanti così Dobbiamo crescere nell’unione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Il bilancio dila terza amichevole e in vista del primo impegno ufficiale, tra una settimana a Latina per la Coppa Italia, è positivo. "Con il Pineto abbiamo fatto una buona partita – spiega l’allenatore ai microfoni di Umbria Tv – , al di là delle occasioni che abbiamo avuto che sono state tante ed importanti. I ragazzi hanno tenuto bene il campo, sono contento della fase difensiva nonostante le assenze e nonostante fosse un pacchetto arretrato improvvisato". Un elogio a Squarzoni, centrocampista in prova e adattato in difesa. "Anche oggi Squarzoni ha dimostrato di essere un elemento importantissimo. Silvio era il capitano della Primavera del Verona, era aggregato in Serie A con Tudor, è stato sfortunato perché si è rotto il crociato prima dell’esordio in Serie A. Lo abbiamo seguito, lo abbiamo voluto fortemente, se riesce a ritrovarsi è un prospetto interessante".