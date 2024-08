Delusione e rabbia per il quinto posto di Fabbri nel peso Ma lui non cerca alibi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024) FIRENZE – C’è un misto diper la prova del pesista fiorentino Leonardo. Dopo una qualificazione in cui si era sentito qualche scricchiolio, in cui si era definito un ‘bischero’ per come aveva interpretato la gara, in finale non va oltre ilcon 21,70. Qualche polemica per la gestione della gara da giudici e staff, per la pedana, vista la pioggia, non sempre perfettamente in condizione, anzi. Comunque non è stata la miglior serata per il campione europeo che al primo lancio fa un nullo con un langio molto lungo. Al secondo con 20,96 il fiorentino (arrivato quest’anno a 22,95) si garantisce untra i primi otto, poi inizia a piovere e al quarto allunga con 21,70 che viene annullato a posteriori, ma solo per qualche minuto, prima di essere di nuovo convalidato a gara conclusa.