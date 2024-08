Da Londra a Parigi è sempre la finale di Greg

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) dall’inviato Meno male chec’è. Meno male che la sua sacrosanta arrabbiatura con gli organizzatori non ha inciso sul suo rendimento. D’accordo, d’accordo: abbiamo tutti un enorme debito di gratitudine con Martinenghi e Ceccon, i Delfini d’oro del nuoto italiano, tra rana e dorso. Ma ieri non sono stati all’altezza della loro meritatissima fama: mai si era vista una staffetta 4x100 mista con due campioni olimpici di specialità essere esclusa dalla. Un flop dolorosissimo, una delusione inattesa. Proprio Martinenghi e Ceccon sono andati piano, Miressi nella frazione a stile libero ha ribadito la sua fragilità attuale e Carini, praticamente da solo nella farfalla, non poteva metterci una pezza. Ad onore degli Uomini d’Oro, va aggiunto che Ceccon e Martinenghi non si sono aggrappati all’albero delle giustificazioni. Hanno chiesto scusa e buona (si fa per dire) lì.