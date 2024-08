Com’è UFL? 2 Pro e 2 Contro dopo averlo provato VIDEO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di domenica 4 agosto 2024) Pro: Estremi margini di miglioramento: è chiaro che ci sono molti aspetti da migliorare, ma trattandosi di una Beta e quindi di una versione di prova non definitiva, questi miglioramenti ce li aspettiamo. Si parte da una buona base. Il progresso del team e i miglioramenti da apportare ai giocatori invoglia a giocare sempre di più. Si possono personalizzare i giocatori e le loro caratteristiche di gioco.: Soffre sicuramente il confronto con il titolo dominante di EA Sports (FC) e a EFootball. Meccaniche da migliorare: animazioni “acerbe” che non sono all’altezza delle grafiche moderne e alcune meccaniche sono inconsistenti (non sempre un passaggio fatto allo stesso modo riesce in maniera uguale). Come scaricarePlayStation 5: Visita il PlayStation Store sulla tua console, cerca “” e scarica il gioco direttamente sulla tua PlayStation.