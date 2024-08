Briga intrappolato chiama i Vigili del Fuoco per un intervento importante | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Brutta disavventura per il cantautore. L’ex protagonista di “Amici di Maria De Filippi” è rimasto chiuso in casa a causa della sua compagna e ha dovutore idelper liberarsi. “Sono andato a bere un caffè in balcone Ari viene e mi dice che portava fuori Baires a fare la passeggiata e mi saluta di fretta. – ha raccontato il cantante – Quando faccio per rientrare dentro noto che mi aveva chiuso fuori in balcone. Siccome avevo il telefono in camera aspetto che Ari mi passi sotto al balcone con Baires. Per griarle e avvisarla che mi aveva chiuso in balcone. Mi affaccio dalla finestra della cucina che dà sulla porta di casa e vedo che lei aveva lasciato le chiavi inserite nella serratura interna. Ovviamente non è più riuscita ad aprire la porta con le sue chiavi. Come ogni anno, Arianna mi ha chiuso dentro casa, di solito ci chiude tutti fuori“.