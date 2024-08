ATP Washington Flavio Cobolli è super! Sconfitto Shelton in rimonta e vola in Finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Signore e signori,è in. Il tennista romano halo statunitense Ben(n.14 del rankin) nella semidell’ATP500 di(USA) con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Una vittoria autorevole e inper il classe 2002 nostrano, che ha dimostrato qualità tecniche e caratteriali di primo livello, spegnendo la verve del suo avversario in un match iniziato con notevole ritardo per via della pioggia. Con questo risultato sul cemento americano,prosegue la sua scalata in classifica (n.33 del mondo virtuale). Il suo prossimo avversario nell’atto conclusivo sarà Sebastian Korda, che ha piegato nel derby statunitense Frances Tiafoe. Nel primo set l’avvio dinon è dei migliori: poca precisione al servizio eprontissimo ad azzannare la preda.