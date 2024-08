Atletica Luca Sito | Fondamentale evitare il ripescaggio un’Olimpiade è unica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)si qualifica per la semifinale dei 400 metri piani alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver corso la finale ieri sera nella 4×400 mista, il classe 2003 milanese ha piazzato la zampata del terzo posto nella terza batteria con il tempo di 44.99, qualificandosi così per il turno successivo edi ripescaggi. Ecco le sue considerazioni a caldo a Rai Sport: “Sì, bisognava arrivare tra i primi tre edile una fatica incredibile. Sono riuscito a recuperare da ieri sera che è stata un’emozione pazzesca e secondo me è proprio il contesto che ti aiuta a recuperare al meglio come ho detto all’Europeo. Sono felice di esser sceso ancora sotto i 45 e non vedo l’ora adesso di correre in semifinale”. Sulle emozioni che regala l’Olimpiade: “è bellissima, è splendido essere qua, un sogno che si avvera.