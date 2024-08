AEW | Doppio super Dynamite annunciato il primo riguarda il quinto anniversario I dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 agosto 2024) La AEW hadue specialiper il mese di ottobre, quasi a ridosso di WrestleDream, PPV che per il secondo anno onorerà la memoria e la legacy di Antonio Inoki. Il prossimo 2 ottobre, infatti, la promotion di Tony Khan proporrà lo show dedicato aldimentre la settimana successiva, eccezionalmente di martedì, sarà la volta di Title Tuesday, a pochissimi giorni dal sopracitato PPV. Lo spostamento al martedì del flagship show AEW è da giustificare con la concorrenza, quella settimana, dei playoff della MLB in programma proprio sulla TBS, casa di Tony Khan e dei suoi, causando però una nuova “guerra” con NXT, con i due eventi che si terranno in contemporanea, riportando in auge la rivalità di qualche anno fa.