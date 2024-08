A Parigi Marcell Jacobs si conferma Re d’Europa | è l’unico del Vecchio Continente nella finale dei 100

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Da Roma aè campione europeo in carica e lo dimostra nei fattisemidei 100 m alle Olimpiadi 2024. L’oro di Tokyo 2020 è infattieuropeo ad essersi qualificato per ladella gara regina dei Giochi, in programma alle 21:50 di stasera, domenica 4 agosto.si è piazzato al terzo postoseconda semicorrendo in 9.92 ed eguagliando così quello che è il suo primato stagionale (fatto segnare a Turku). Con lui nessun altro rappresentante deleuropeo. A precederloseconda semisolo il sudafricano Akani Simbine (9.87) e il bostwano Letsile Tebogo (9.91). Migliori tempi del penultimo turno per i giamaicani Kishane Thompson (9.80) e Oblique Seville (9.81), a seguire gli statunitensi Noah Lyles (9.83) e Fred Kerley (9.84).