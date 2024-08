Traffico Roma del 03-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori di riqualificazione in corso sulla tangenziale est nel tratto della sopraelevata è chiusa la carreggiata da San Giovanni a San Lorenzo in direzione Salaria E a proposito di tangenziale Sono in corso anche i lavori nel tratto della cosiddetta Olimpica tra l’uscita della Salaria e quella di Tor di Quinto per installare una barriera spartiprevisti restringimenti di carreggiata oggi sulla linea 1 della metropolitana stop ai treni lungo la tratta a Castro Pretorio Laurentina per interventi di potatura e lavori sulla rete del gas in piazza vallauri alla Garbatella il se sarà assicurato in superficie da bus-navetta sono regolarmente attive le tratte metro Castro Pretorio Rebibbia e Castro Pretorio Ionio dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità