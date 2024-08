Torino-Metz oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodiprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Quinto appuntamento pre stagionale per la formazione del nuovo tecnico Paolo Vanoli, che dopo le ultime uscite non brillanti ora vuole cambiare il trend, anche considerando che tra una settimana ci sarà l’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 17.00 di sabato 3 agosto, e sarà visibile in direttain esclusiva suChannel. Sportface.it seguirà l’evento con diretta testuale, la cronaca aggiornata e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.in tv:SportFace.