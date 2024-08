Terremoto scossa fortissima | magnitudo 6 9

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle 7:23 ora locale (00:23 in Italia), una fortedidi6.9 è stata registrata al largo dell’isola filippina di Mindanao. I dati sono stati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Dettagli del sisma L’ipocentro delè stato localizzato a circa 15 chilometri di profondità, mentre l’epicentro si trovava a meno di 20 chilometri dalle coste della regione nordorientale di Caraga. Nonostante la forte intensità della, al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. Assenza di allerta tsunami Importante sottolineare che non è stata emessa alcuna allerta tsunami. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze e danni.