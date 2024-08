Stadio della Roma il Comune accelera | tra pochi giorni partono gli sgomberi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilsul progetto dello: il Campidoglio vuole velocizzare glisul terreno di Pietralata Imminenti glisul terreno dello– (TeleAmbiente) – ilcorrierecitta.comLovede un’inaspettatazione. Dopo le due ordinanze del TAR, ilstarebbe valutando l’opzione di sgomberare le persone che non hanno diritto dal terreno dove sorgerà la struttura sportiva giallorossa. Come emerge dalle fonti del Campidoglio, la Giunta del sindaco Roberto Gualtieri scalpiterebbe per iniziare quanto prima le opere per liberare le aree occupate ed entrare nel vivo del progetto attorno all’arena sportiva.