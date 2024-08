Rugby Cavalieri in Coppa Sarà sfida col Vicenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) La notizia era nell’aria da settimane e mancava solo l’ufficialità, che finalmente è arrivata. La Fir ha ufficializzato il format della nuovaItalia allargata e della competizione faranno parte anche iUnion, che avranno la possibilità di cimentarsi contro squadre di massima divisione. Ancor prima che il 13 ottobre prossimo, quando inizierà il campionato di Serie A1 2024/25, gli uomini di Alberto Chiesa esordiranno quindi in, nel match che dovrebbe andare in scena al "Chersoni" il prossimo 21 settembre contro il. Un confronto non inedito: le due formazioni si incontrarono due volte nel corso della semifinale dei playoff della stagione 2022/23 e furono i vicentini a prevalere in entrambe le sfide, riuscendo poi a vincere anche la finale e conquistando la promozione nell’attuale Serie A Elite.