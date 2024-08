Prodi abolire unanimità in Ue e si faccia come con l' euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) "Se continuiamo con l'non faremo nulla. Bisogna farecon l': chi ci sta, ci sta; chi non ci sta, non ci sta". Lo ha detto Romanointervenendo ieri sera a 'Notizie dall'Amiata, parole della contemporaneità, con i Marco Damilano e Veronica De Romanis. Superato lo scoglio dell', per"il primo problema è quello fiscale", difficile da risolvere: "Voglio vedere se l'Irlanda, il Lussemburgo, Cipro rinunciano al fatto che vivono prendendo le tasse di tutti gli altri. L'Irlanda - ha spiegato - era il paese più povero d'pa, ora ha il reddito pro capite più alto d'pa dopo il Lussemburgo". Solo successivamente, per, si potrà mettere mano alla difesa. "Credo di essere stato quello che di più ha insistito su politica estera comune ed esercitopeo. Ma se aumentiamo la spesa militare e nonmo prima un esercito comune, buttiamo via i soldi.