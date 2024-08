Piano d’investimenti della Provincia di Varese | interessati trasporti ponti e palestre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Tempo di bilanci per ladi: il presidente Marco Magrini, insieme ai consiglieri Mattia Premazzi e Michele Di Toro, ha voluto fare il punto sulle attività dell’ente primapausa estiva. Due i temi in particolare che il numero uno di Villa Recalcati ha sottolineato: il primo è l’impegno a supporto delle amministrazioni comunali. “Stiamo diventando sempre più una Casa dei Comuni” - ha detto, citando due progetti lanciati dalla. ‘Comuni Attivi’ ha consentito di destinare ai sindaci l’avanzo di amministrazionele per iniziative in diversi ambiti. “Ormai siamo nella terza fase con oltre 12 milioni di investimenti”. A luglio invece l’ente di piazzale Libertà ha ricevuto oltre 110 progetti da una sessantina di comuni dedicati alla sicurezza stradale.