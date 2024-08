Nessuna sorpresa Samb e Recanatese al top Ma la priorità di mister Gadda è iniziare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Ufficializzati ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti i gironi di serie D. Niente stravolgimenti, niente divisione delle marchigiane, niente inserimenti dal sud: il girone F comprende nove squadre della regione, tutte insieme appassionatamente con tanti derby ad alto tasso d’emozioni. Il gruppone made in Marche rimane compatto, , nessun frazionamento per eventuali timori di ordine pubblico. Il campanile c’è e sarà una componente fondamentale delle sfide straregionalil, ma evidentemente non costituisce un problema. Nello specifico, poi, valuteranno di volta in volta le prefetture incaricate. Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Forsempronese,enedettese e Vigor Senigallia troveranno sul loro cammino le abruzzesi Avezzano, Chieti, Città di Teramo, L’Aquila e Notaresco, le due molisane Città di Isernia e Termoli, e le due laziali Roma City e Sora.