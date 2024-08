LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:30 parte Lynn Prince: 4/5 per lui. 15:30 CI SIAMO,LADELLO SKEET MASCHILE! FORZA TAMMARO 15:29 Impossibile non temere il fenomeno Hancock, certamente il più medagliato del lotto. Ma i pronostici in questo sport contano poco. 15:28 Non serve guardare gli altri. L’azzurro deve entrare nella sua bolla. E rompere tutti i piattelli. Per sé stesso, per la sua storia, per l’Italia! 15:27 Parzialmente nuso il cielo sopra il poligono. Ricordiamo che questa mattina le condizioni atmosferiche hanno condizionato non poco alcune delle serie sia in campo maschile che in quello femminile 15:25 Tammaro Cassandro sta raggiungendo la pedana. In corso le presentazione 15:24 La grande sorpresa del giorno è senza dubbio la presenza del tiratore del Taipei Lee. L’asiatico è a caccia della storia.