La sfida Harris-Trump entra nel vivo la lite sul dibattito tv L’ex presidente | È stupida non sa parlare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 agosto 2024) La tregua olimpica non vale neanche per i contendenti delle elezioni statunitensi del 2024. L’appello di Donalda restare uniti, lanciato subito dopo l’attentato subito in Pennsylvania, lascia il passo alle dichiarazioni più dure, che spesso sfociano nell’insulto, delinquilino della Casa Bianca alla sua rivale nelle urne il prossimo novembre. Dopo aver liquidato il ritiro di Joe Biden dalla corsa con un laconico «non è mai stato in grado di fare il»,ora mette nel mirino la neo candidata democratica, e vice-in carica, Kamala. Qualche giorno fa aveva irriso le sue origini. Ora oggetto del contendere, per meglio dire il pretesto, è la data del confronto televisivo che dovrebbe vederli uno davanti all’altro a settembre.