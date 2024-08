La banda dei trattori Raffica di raid in poche ore Furti in tutta la provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) È tornata in azione ladei. Sono già diverse le aziende agricole prese di mira, in varie zone del Reggiano, soprattutto nella città capoluogo e zone limitrofe. Già a inizio estate erano stati diversi i, in particolare nella Bassa, con le ricerche avviate dai titolari derubati – un’azienda rurale con sede a Tagliata di Guastalla – che aveva permesso di recuperare due costosi mezzi agricoli, che i ladri avevano temporaneamente nascosto nei pressi di un casolare abbandonato, nelle campagne tra Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Ieri mattina il titolare di un’impresa rurale di Reggio si è recato alla caserma cittadina dei carabinieri, a Santa Croce, per formalizzare la denuncia dell’ennesimo furto, avvenuto la notte precedente tra le 24 e le 2,30.