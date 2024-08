Inaugurata la mostra di Andrea Gentili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Una conferenza stampa, un video suggestivo per raccontare le fasi salienti della realizzazione del Palio dell’Assunta 2024, collocato in cattedrale dopo il suo ingresso a Fermo domenica scorsa, e l’inaugurazione dellapersonale di, a palazzo dei Priori visitabile fino al 15 agosto con ingresso gratuito. "L’opera di- ha spiegato il vicepresidente della CavalcataMonteriù- ha vinto il bando anonimo cui hanno partecipato 22 artisti: solo alla fine abbiamo scoperto si trattasse di un artista fermano". Elegante drappo in velluto blu su cui campeggia un arco con un quadrato, alla base, e un cerchio sovrapposto a significare terra e cielo. Nella parte inferiore, il corteo religioso come ‘raccontato’ nella pagina del Missale De Firmonibus (1436) e nella Tovaglia Policroma dalle monache Benedettine (1917).