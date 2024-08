Formula E | Nico Muller apre il mercato piloti elettrico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Dodicesimo posto nella classifica dedicata aiin questa Stagione 10 dellaE che gli è valso il titolo, poco nobiliare, di miglior corridore della flotta ABT Cupra. Questo non basterò alla scuderia per tenersi strettache ha corso la sua ultima gara con la squadra proprio nel doppio appuntamento di Londra che ha chiuso le ostilità elettriche che hanno regalato il titolo a Pascal Wehrlein. Quale potrebbe essere il destino del corridore elvetico che sembrava molto vicino alla Porsche? Le ultime dichiarazioni dida pilota ABT Cupra e il futuro (Credit foto –E)“È un fine settimana molto speciale per me. Da un lato, ovviamente, c’è molta attesa per il luogo, la pista e i fan.