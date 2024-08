Dumfries ora nessun ostacolo | countdown al rinnovo con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024)rimasto trae Denzelper ildel suo contratto. Con il rientro ad Appiano Gentile dopo le fatiche a EURO 2024, adesso l’olandese è pronto per mettere nero su bianco l’accordo con i nerazzurri. TEMPI RAGGIUNTI – Denzelsi prepara a rinnovare il suo contratto con, uno dei temi più caldi in casa nerazzurra negli ultimi mesi. La decisione di proseguire in nerazzurro è ormai chiara ed è anche un vantaggio proprio per il club, che può così concentrarsi su altre necessità di mercato. Come, per esempio, l’attacco, come ha mostrato l’amichevole di ieri contro il Pisa. L’accordo è arrivato già durante la competizione estiva per nazionali, ora si può metterlo nero su´bianco. Il tutto grazie al ritorno ad Appiano Gentile dell’olandese, insieme al connazionale Stefan de Vrij.