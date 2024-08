Dina Grif prenota la gloria al Premio Orogel Boston Trio cerca il successo nella Tris

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Il primo sabato di agosto all’Ippodromo del Savio, ruoterà attorno al ’Gruppo’ riservato ai cavalli anziani impegnati sulla selettiva distanza del miglio: un test di velocità collocato come sesto appuntamento serale che prevede il via alle 23.05, con in palio un montepremi di 8.250 euro. Riguardo ai pronostici della vigilia, la partenza si annuncia al fulmicotone, cone il suo driver Manuel Pistone che paiono i più seri candidati al ruolo di battistrada, sempre che Capitan Cash Lp e Davide Di Stefano non la pensino diversamente. Spostando l’attenzione in ottica podio, merita fiducia anche il sempre più convincente Don’t Give Up Lj, che sarà condotto da Gennaro Riccio.