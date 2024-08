Chiesa e la Juventus rottura tecnica prima che economica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 agosto 2024) Latra lae Federicoè ormai conclamata. Annunciata in inverno, quando le trattative per un rinnovo ponte del contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno si sono arenate davanti alle perplessità del giocatore, consolidata dalla scelta di Thiago Motta di non ritenerlo centrale nel suo progetto, ora il divorzio è nei fatti. La mancata convocazione per l'amichevole di Pescara contro il Brest, nonostantesi stia allenando con il resto del gruppo ormai da un tempo sufficiente per essere pronto a un test estivo, non ha fatto altro che certificare quanto chiaro da mesi.ha 28 giorni per trovarsi una squadra, ammesso che lo voglia e non abbia in programma di andare a scadenza nel 2025 per scegliere la prossima destinazione massimizzando i guadagni. Lo scenario è noto da tempo.