Cesenatico cerca i nuovi re del playground L’anima più vera del basket è in piazza Costa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024)oggi ospiterà la fase conclusiva delle finali della quarta edizione dell’Estathé 3×3 Italia StreetCircuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Fip, la Federazione italiana pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport. È un’autentica festa dedicata agli appassionati della palla a spicchi, che si tiene in, dove oltre alle partite, gli sponsor e gli animatori rendono gradevoli queste giornate estive. La Federazione italiana pallacanestro ha creduto nel 3×3 fin dai suoi albori e, condividendo la visione d’insieme con Fiba, sta continuando ad investire per sviluppare questa formula.