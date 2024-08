ATP Montreal 2024 sorteggiato il tabellone | Sinner avrà Medvedev dalla sua parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) E’ andato in scena, nella tarda serata italiana, il sorteggio del torneo ATP Masters 1000 del Canada, quest’anno con sede a, in programma da lunedì 6 a lunedì 12 agosto: classicoa 56, con bye al primo turno per le prime otto teste di serie, tra le quali ovviamente c’è Jannik. Il numero 1 del seeding e del mondo trova nellaalta delil numero 3, il russo Daniil, potenziale avversario dell’azzurro in semifinale, mentre nellabassa il penultimo atto ipotetico è tra il polacco Hubert Hurkacz, numero 4, ed il tedesco Alexander Zverev, numero 2.