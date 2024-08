Atletica il duello Richardson-Alfred si scalda in semifinale alle Olimpiadi Zaynab Dosso eliminata sui 100

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Julienha spedito un chiaro messaggio a Sha’Carrinelle semifinali dei 100 metridi Parigi 2024. La velocista di Saint Lucia, che in inverno si è laureata Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor, si è resa protagonista di una splendida partenza sul rettilineo dello Stade de France: nello spalla a spalla con la statunitense ha subito preso del margine, poi si è prodigata in una bella accelerazione con cui ha respinto l’assalto della Campionessa del Mondo e si è anche rialzata nel finale al pari dell’avversaria. Julienha chiuso con il rilevante tempo di 10.84 (0,1 m/s di vento contrario), facendo capire cheore 21.20 potrà davvero fare saltare il banco in finale. Sha’Carriha corso in maniera un po’ contratta e non è emersa nel suo proverbiale lanciato, tagliando il traguardo in 10.