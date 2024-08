Amichevoli 2024 Monza-Sassuolo 2-2 | cronaca tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) La, ile chi hai gol in, amichevole precampionato in vista della stagione/2025. Termina con un pari la sfida giocata al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello, dove passa in vantaggio la formazione emiliana con Laurienté, prima dell’1-1 firmato da Pablo Marì. Torna in vantaggio ilcon Bajrami, ma nella ripresa pareggia i conti il neo entrato Maric. CALENDARIOLA– Si sblocca subito la gara con il vantaggio degli emiliani: Mulattieri intercetta un passaggio di Sorrentino e mette al centro, dove Laurienté controlla e insacca per lo 0-1. Passano due giri d’orologio ed ecco il pareggio: punizione battuta da Kyriakopoulos per Marì, che di testa firma l’1-1. Al quarto d’ora ci provano i brianzoli: Maldini salta Boloca e serve Pessina, che da centro area spedisce incredibilmente a lato.