Airola Città della Valle Caudina quattro giornate a misura d’uomo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStop al turismo superaffollato delle grandi, basta con le file chilometriche per visitare un museo o con i rincari intollerabili degli ombrelloni su spiagge invivibili. Finalmente arriva l’offerta di un turismo lento, piacevole e al tempo stesso di alta qualità. Arriva il piacerescoperta di un’area a. In, dal 29 agosto al primo settembre sarà possibile godersiserate speciali con il Food Street International in programma adgrazie ad un progettoPro Lococittadina. All’evento sono legate molte manifestazioni collaterali che coinvolgono l’interae che saranno gestite e coordinate dalle associazioni caudine.