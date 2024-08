Accoltellato a un polpaccio | È stata una baby gang

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Hanno colpito e sono fuggiti. È caccia alla banda di adolescenti che haun 19enne alin via Cereda, a due passi dal municipio, l’altra sera poco dopo mezzanotte. Il ragazzo ha raccontato ai carabinieri di Pioltello che stava tornando alla macchina dopo una serata trascorsa fuori, quando è stato avvicinato dal gruppetto. Non è ancora chiaro cosa volessero da lui, il ferito non è stato rapinato. Gli investigatori stanno ricostruendo tutte le fasi del raid. Non si esclude un legame fra il bersaglio e gli assalitori. E per questo si passa al setaccio la vita del giovane. Sotto la lente anche le immagini in arrivo dalle telecamere della zona, si cerca un dettaglio che possa rivelare l’identità dei responsabili. Movimenti, targhe, incrocio di dati: l’indagine è scattata subito. Secondo la testimonianza della vittima laavrebbe colpito a caso.