20 anni senza Henri Cartier-Bresson il fotografo occhio del secolo

(Di sabato 3 agosto 2024) Firenze, 3 agosto 2024 – Oggi sono passati esattamente 20dalla morte del grande. Pioniere del fotogiornalismo, tanto da essersi meritato il titolo di "del", ha rivoluzionato di fatto il mondo dell'immagine. Surrealista, militante, fotoreporter e perfino zen,, è stato non solo un grande, ma soprattutto uno dei maggiori artisti del XX. All'epoca, le retrospettive sucostituivano una sorta di battaglia per far entrare, mentre era ancora in vita, la sua fotografia nei più prestigiosi musei internazionali. Si puntava quindi a mostrare l'unitarietà della sua opera, come se ogni scatto, in ogni fase dei lunghi 70di attività, fosse dominato solo dal celeberrimo principio dell''istante decisivo.